Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «ЛогосТрейд» на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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03 мая  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «ЛогосТрейд» (г.Владимир)  на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту 3 этажа  здания стационара  для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ЛогосТрейд» по причине несоответствия требованиям документации по позиции «Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые». Между тем, требования к показателям товара по указанной позиции сформулированы заказчиком некорректно.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «ЛогосТрейд» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

 

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