Владимирское УФАС сообщает

03 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЛогосТрейд» (г.Владимир) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту 3 этажа здания стационара для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ЛогосТрейд» по причине несоответствия требованиям документации по позиции «Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые». Между тем, требования к показателям товара по указанной позиции сформулированы заказчиком некорректно.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ЛогосТрейд» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.