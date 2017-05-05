Дефицит бюджета Коврова растёт быстрыми темпами

В Ковровской мэрии прошли публичные слушания, на которых обнародован отчет мэрии об исполнении бюджета города 2016 года. Если первоначально главный финансовый документ Коврова принимался горадминистрацией и горсоветом бездефицитным, то в итоге, как всегда, доходы вновь не сошлись с расходами.

Город оружейников за минувший год получил в общей сложности 2 млрд 287,5 млн рублей (в том числе 1 268 178 тыс. рублей из вышестоящих бюджетов), а потратил 2 млрд 474,9 млн рублей. Таким образом, размер дефицита ковровского бюджета достиг значения в 187 млн 382 тысяч рублей или 8,18 % от размера доходной части.

Примечательно, что по итогам 2015 года дефицит городского бюджета составлял лишь 109,4 млн рублей (а по итогам 2013 года и вовсе был равен 15 млн 419 тысяч рублей). Таким образом, дефицит бюджета за последний год вырос примерно на 71%, а, значит, второй по величине город Владимирской области продолжает жить не по средствам и все больше зарываться в долги.

В абсолютных цифрах доходы Коврова в 2016 году по сравнению с 2015-м сократились на 97 млн 114 тысяч рублей. И это без учета инфляции. Можно также напомнить, что доходы Коврова в 2015 году уменьшились относительно 2014-го на 125 млн рублей. Таким образом, за два последних года доходная часть ковровского бюджета сократилась более чем на 222 млн рублей, что сопоставимо с размером бюджетного дефицита.

Учитывая, что город в ближайшем будущем ждут серьезные затраты на устройство нового кладбища, ремонт путепровода над линией Горьковской железной дороги, ремонт дорог, строительство ливневой канализации, рекультивации бывшей Ащеринской свалки, а, кроме того, ковровский муниципалитет имеет кредиты (то есть, проще говоря, неоплаченные долги) в размере почти 133 млн рублей, перспективы перед горадминистрацией далеко не радужные.

Даже продажа крупнейшего в Коврове «Октябрьского рынка», которую инициировала мэрия, вряд ли поможет принципиально изменить ситуацию, тем более что это будет лишь разовое вливание, а регулярные поступления в бюджет от этого объекта, само собой, прекратятся.

Фото: http://i.ytimg.com/vi/1vC3C33KvFA/maxresdefault.jpg