Владимирцы могут попробовать «Хлеб Победы»

Посетить эту экспозицию, расположенную на улице Большой Нижегородской, 80а могут все желающие.

В специально установленной палатке размещены информационные стенды о производстве и распределении хлеба в Великую Отечественную войну. Экспозиция рассказывает о подвигах наших дедов и прадедов и, конечно, рабочих комбината, которые своим самоотверженным трудом приблизили миг Победы. Здесь же можно попробовать хлеб, испеченный по рецепту тех лет.

700-граммовая буханка хлеба, сделанная на обойной муке, по форме, весу и рецептуре, полностью соответствующим хлебу, который комбинат выпекал в годы Великой Отечественной войны, будет присутствовать на всех праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, в которых участвует Владимирский хлебокомбинат.

9 мая палатка Владимирского хлебокомбината будет работать на площади Победы.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/943339/