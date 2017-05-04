Названы лучшие медработники среднего звена

Согласно результатам голосования, победителем в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» стала медицинский работник Областной психиатрической больницы №1 Марина Владимировна Малышева.

Звания «Лучшая медицинская сестра» удостоилась медицинский работник Областной психиатрической больницы №1 Наталья Александровна Багай.

«Лучшим лаборантом» признана медицинский лабораторный техник Городской клинической больницы №5 г. Владимира Галина Евгеньевна Войтик.

В номинации «За верность профессии» первое место присуждено старшей медицинской сестре Городской клинической больницы №5 г. Владимира Татьяне Германовне Казенновой.

В номинациях «Лучший акушер», «Лучший фельдшер» и «Лучшая участковая медицинская сестра» обладатель первого места не выявлен.

Как сообщает пресс-служба облздрава, в областном конкурсе приняли участие 28 медицинских работников среднего звена. При отборе претендентов конкурсная комиссия учитывала их уровень профессионализма, благодарности со стороны пациентов, правильное ведение медицинской документации и многое другое.

Победители регионального этапа конкурса будут представлять Владимирскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», итоги которого станут известны осенью этого года.

Ознакомиться с полным списком победителей и призеров областного конкурса можно по ссылке.

Фото: http://medicinatver.ru/events/50