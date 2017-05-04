Новосёлам предлагают лишние «квадраты» в качестве неустойки

По этому поводу, к примеру, недавно одна из владимирских семей отсудила у застройщика микрорайона Пиганово кругленькую сумму. Просрочка ввода дома составила 320 дней. По решению суда семье должно быть перечислено почти 400 тысяч рублей.

Это далеко не единичная история. В социальных сообществах еженедельно появляются посты недовольных дольщиков, которые, по срокам, давно должны были справить новоселье, но вынуждены ждать. Многие обращаются в суд.

– Бывает, что в суде застройщики стараются заключить мировое соглашение. В квартире находятся «лишние» квадратные метры, которые не были предусмотрены договором долевого участия. Их предлагают взамен на возможную неустойку. Есть еще несколько случаев, когда застройщик предлагал машиноместа новосёлам, – сообщил «Призыву» председатель правления общественной организации «Содействие» Роман Бобрецов .

Правда, зачастую застройщики пытаются диктовать покупателями свои условия. В частности, вынуждают подписывать акт приёма-передачи квартиры без всяких претензий. Поскольку у дольщиков много проблем – им приходится платить ипотеку за строящуюся квартиру, снимать жилье – многие соглашаются.

Юристы «Содействия» уверены, что даже после этого у владельцев квартиры есть шанс взыскать с застройщика неустойку.

– В договоре долевого участия есть две даты: срок сдачи дома и срок передачи квартиры. Первый может быть очень размытым, указывается квартал или месяц, – разъясняет Роман Бобрецов. – Второй срок, как правило, наступает через 3-6 месяцев. И он самый важный. С него считается неустойка.

Первый шаг – это направить на адрес застройщика письмо с претензией, в которой необходимо указать количество дней просрочки сдачи дома и требование выплатить конкретную сумму неустойки. Если ответа от строительной компании не поступает, тогда юристы «Содействия» советуют обращаться в суд. У общественников есть уже несколько выигранных дел, механизм отработан, а случаи, как правило, похожи.

Фото: http://im.kommersant.ru