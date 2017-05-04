За три месяца объем пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд увеличился на 18%

Объем пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию – 135,9 млрд рублей (рост 9%), объем пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения – 2,6 млрд рублей (рост 18%).

На отчетную дату количество застрахованных лиц в ВТБ Пенсионный фонд превысило 1,5 млн человек.

Лариса Горчаковская, генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Показатели ВТБ Пенсионный фонд увеличиваются по всем направлениям деятельности – как по обязательному пенсионному страхованию, так и по негосударственному пенсионному обеспечению. В текущем году мы продолжим придерживаться наших принципов в работе, главный из которых – обеспечение клиентам сохранности и доходности их пенсионных средств».