За три месяца объем пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд увеличился на 18%

За первый квартал 2017 года ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества до 140 млрд рублей, рост с начала года составил 7%.

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Объем пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию – 135,9 млрд рублей (рост 9%), объем пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения – 2,6 млрд рублей (рост 18%).

На отчетную дату количество застрахованных лиц в ВТБ Пенсионный фонд превысило 1,5 млн человек.

Лариса Горчаковская, генеральный директор АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Показатели ВТБ Пенсионный фонд увеличиваются по всем направлениям деятельности – как по обязательному пенсионному страхованию, так и по негосударственному пенсионному обеспечению. В текущем году мы продолжим придерживаться наших принципов в работе, главный из которых – обеспечение клиентам сохранности и доходности их пенсионных средств».

 

 

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