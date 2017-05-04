ВТБ профинансировал один из крупнейших cанаторно – курортных комплексов в городе Ессентуки

Банк ВТБ предоставил финансирование одному из крупнейших санаторно-курортных комплексов «Русь», который расположен в городе Ессентуки. Кредитные средства в размере 912 млн рублей сроком на 7 лет направлены на реализацию инвестиционного проекта предприятия.

Член правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Для банка ВТБ одной из важных задач является поддержание развития санаторно-курортной отрасли, и мы осуществляем финансирование оздоровительных объектов как на территории страны в целом, так и на Ставрополье, где сосредоточено 17% всего российского рынка санаторно-курортных услуг».

Фото: http://www.planeta-p.ru/country/europe/russia/tours_russia/stavropol-region/essentuki.htm?f=goroda-i-kurorty