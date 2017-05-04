Инвалидам по зрению два года не выплачивали зарплату

Долги копились с сентября 2015-го. Всего задолженность образовалась перед 91 работником и тянет на 8 миллионов 700 тысяч рублей. За последние два года на предприятии по изготовлению электрооборудования, где трудятся инвалиды по зрению, сменилось несколько руководителей, а после решения Арбитражного суда в декабре 2016 года введено конкурсное управление.

Несмотря на это, по сообщению Следственного управления СК РФ по Владимирской области, следствие оценивает финансовые возможности ООО «ВПО Прогресс», как позволявшие своевременно и в полном объеме выплачивать работникам вознаграждение за труд.

Поэтому возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата заработной платы, совершенная руководителем предприятия из иной личной заинтересованности.

Погашение задолженности, по словам конкурсного управляющего, будет обеспечиваться за счет средств, полученных от реализации имущества общества.

Следователем СК России назначена финансовая экспертиза, на основе детального исследования документации и иных доказательств следствие установит все обстоятельства совершенного преступления и оценит законность действий (бездействия) должностных лиц ООО «ВПО Прогресс».

Кстати, первое предприятие для трудоустройства инвалидов по зрению во Владимире было создано в военном 1941 году. Тогда люди с ограниченными возможностями работали для нужд фронта. Сейчас их труд не востребован, и даже деньги за уже выполненную работу придётся «выбивать» при помощи силовиков.

Фото: http://www.vitbichi.by/wp-content/uploads/2010/12/98565.jpg