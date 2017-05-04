Отдел транспорта и связи администрации города Владимира разработал временные маршруты общественного транспорта на время майских праздничных мероприятий.

Завтра, 5 мая, с 20 до 22 часов на площади Победы будет проходить репетиция праздничного парада. В связи с этим троллейбусные маршруты будут направлены следующим образом:

№ 1 – театр «Разгуляй» – Золотые ворота,

№ 2 – работать не будет,

№ 5 – Вокзал – Золотые ворота,

№ 7 – ВЭМЗ – Золотые ворота,

№ 8 – т/к Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – Золотые ворота.

Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, будут пущены в объезд через улицы Разина, Д.Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.

В субботу, 6 мая, проведение легкоатлетической эстафеты в честь Дня Победы с 9.00 до 15.00 часов скорректирует два автобусных маршрута:

№ 5 (внутреннее кольцо) – Ново-Ямской пер. – ул. 9 Января – ул.Красноармейская – пр-кт Строителей – ул.Горького – Октябрьский пр-кт – ул.Мира – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – пр-кт Ленина – Ново-Ямской пер.,

№ 9С – Веризино – 2 – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – пр-кт Ленина – ул.В.Дуброва – Юго-Западная.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

Фото: http://severnoe-tushino.mos.ru