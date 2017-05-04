Депутаты поддержали дороги рублем

Апрельское заседание областного парламента открылось отчетом председателя Счетной палаты региона. Ирина Тулякова познакомила депутатов с итогами работы ведомства за 2016 год и обозначила основные направления деятельности на ближайшее полугодие. Ряд контрольных мероприятий пройдет при активном участии депутатов областного парламента.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев отметил, что тесное сотрудничество депутатов и аудиторов позволяет наиболее эффективно подходить к формированию регионального бюджета. Кроме того, он рассказал, что на недавней встрече с законодателями страны президент Владимир Путин поддержал инициативу регионов: законодательно закрепить обязанность правоохранительных органов предоставлять в счетные палаты субъектов РФ исчерпывающие данные о результатах проверок, проведенных по представлению аудиторов.

Одним из важнейших вопросов повестки дня заседания стал законопроект о внесении изменений в областной бюджет текущего года. Председатель профильного комитета облпарламента Максим Васенин назвал эти изменения знаковыми. В регион-33 пришли целевые федеральные деньги в размере более 224 миллионов рублей, потратить которые необходимо на развитие сети автомобильных дорог. Практически весь федеральный транш будет направлен на реконструкцию автодороги Владимир – Муром – Арзамас с обходом деревни Бараки.

– Значительная доля федеральных средств нашему региону предоставлена за счет сборов системы «Платон», плюс это дополнительные денежные средства, которые правительство распоряжением выделяет в виде финансовой помощи регионам на дорожное хозяйство, – отметил Максим Васенин. – Высвободившиеся за счет этого областные средства, которые первоначально планировалось использовать на этот объект, мы частично направим в органы местного самоуправления для поддержки их расходов по дорожному хозяйству. Это будет и ремонт самих дорог, и приобретение дорожно-коммунальной техники, в том числе той, которая используется, например, для очистки улиц от снега.

Кроме этого, 50 миллионов рублей направят на организацию отдыха детей в каникулярное время, 5 миллионов выделят на проезд и проживание владимирским участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, еще 3 с лишним миллиона будет направлено спортивным федерациям для участия детей в выездных соревнованиях.

Также запланированы ассигнования на субсидии авиаперевозчику по маршрутам Владимир – Сочи и Владимир – Санкт-Петербург, на поддержку мотобольного клуба «Ковровец» и на ремонт памятника Юрию Гагарину в Киржачском районе.

Вместе с тем на апрельском заседании принят важный социальный закон, расширяющий категорию многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка под жилищное строительство. Авторами документа выступили депутаты Заксобрания Владимир Киселев, Ольга Хохлова и Алексей Русаковский совместно с администрацией области.

Теперь многодетные семьи, имеющие восемь и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок под жилищное строительство, даже если дети уже достигли совершеннолетия, но продолжают до 23 лет получать образование по очной форме обучения.

Фото: http://perepel-krym.ru/news/mer-simferopolya-prosit-u-aksenova-100-mln-na-dorogi/