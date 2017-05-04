Двое лесничих погибли в ДТП под Гусь-Хрустальным

Авария произошла 3 мая в 7.20 утра на автодороге «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево». По информации УГИБДД МВД РФ по Владимирской области, 59-летний водитель, житель деревни Семеновка Гусь-Хрустального района не справился с управлением автомобиля марки «Хендай-Соната» и совершил съезд в кювет. Машина перевернулась.

Предварительная причина случившегося – несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям. В салоне автомобиля находился 49-летний пассажир, также проживавший в деревне Семеновка. Оба мужчины работали лесничими.

От полученных травм и водитель, и пассажир погибли на месте аварии. Машину обнаружил местный житель, который около одиннадцати часов дня проходил по этой дороге.

В ГИБДД поясняют, что на участке дороги, где случилась трагедия, отсутствовала дорожная разметка, но сам асфальт был сухой, в то утро было ясно и солнечно. Так что ни погодные, ни дорожные условия не могли спровоцировать ДТП.