На десяти квартирах Владимира выращивали коноплю с ГМО

УФСБ России по Владимирской области совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность двух жителей города Владимира.

Эти двое – обоим за чуть тридцать – по мнению спецслужб, причастны к организации устойчивого канала поставки особо крупных партий наркотических средств в регион-33 для последующего сбыта.

По версии следствия, они организовали в областном центре на базе 10 квартир лаборатории по культивированию элитных сортов конопли методом гидропоники. Из неё изготавливали особо крупные партии наркотического средства Cаnnabis (марихуана).

Для культивирования растительного наркотика использовались генномодифицированные семена, позволяющие получать увеличенный объем урожая. Указанные семена приобретались в странах средней Азии посредством Интернета.

Незаконный сбыт вещества проводился на территории Владимирской и Московской областей через тайники партиями от 100 до 500 грамм.

В ходе проведения обысков из незаконного оборота изъято более 4 килограммов наркотических средств, кусты конопли, семена, техника для культивирования растений, средства для приготовления и расфасовки наркотических производных.

Материалы переданы в УМВД России по Владимирской области, на основании которых в апреле 2017 г. в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

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