Контрольная доля ООО «Владимиртеплогаз» перешла государству

Состоялось подписание договора дарения между компанией «Газпром межрегионгаз Владимир» и департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Как сообщает пресс-служба газовой компании, 51% уставного капитала ООО «Владимиртеплогаз» безвозмездно (то есть даром) передан в государственную собственность.

Аттракцион невиданной щедрости анонсировался еще в начале нынешнего года – на пресс-конференции 11 января в «Белом доме» с участием первых заместителей губернатора Алексея Конышева и Лидии Смолиной, а также генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрия Дуброва.

О возможном переходе «Владимиртеплогаза» в государственную собственность Лидия Смолина высказалась так: «Все это делается в рамках консолидации теплоснабжающих компаний региона. Сейчас их в регионе 156. Этого много для столь небольшого региона. Передача «Владимиртеплогаза» от «Газпрома» к областной администрации готовилась давно. Пока переход находится в стадии согласования. Фирма будет передаваться в собственность властей в два транша. Сначала к областной администрации перейдет 49 процентов компании, позднее область получит оставшиеся 51 процент «Владимиртеплогаза». При этом оборудование компании останется в концессии у «Газпрома».

«Администрация войдет в уставной капитал компании, – добавил Юрий Дубров. – Причем в перспективе планируется, что компания станет управляться областными властями в полном объеме».

По словам чиновников, создание единой теплоснабжающей компании в области приведет к тому, что и тариф для региона по теплу будет один. И его можно будет включить в единую квитанцию.

Справка:

По состоянию на 31 декабря 2016 года, ООО «Владимиртеплогаз», являясь 100-процентным дочерним предприятием ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», обслуживало свыше 32 тысяч предприятий и организаций и более 150 тысяч потребителей. На предприятии работают порядка 2700 человек.

В зону обслуживания ООО «Владимиртеплогаз» входят города Владимир, Ковров, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск, Петушки, Покров, Костерево, а также поселок Красная Горбатка (Селивановский район), поселок Вольгинский (Петушинский район) и другие населенные пункты Гороховецкого, Селивановского и Петушинского районов. Специалисты компании обслуживают 158 котельных, 71 центральный тепловой пункт, а также более 700 км тепловых сетей. ООО «Владимиртеплогаз» является единой теплоснабжающей организацией в Селивановском, Гороховецком и Петушинском районах, а также в городах Ковров, Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск и Муром.

ООО «Владимиртеплогаз» занимает почти 35% рынка тепловой энергии региона.

Компания не имеет задолженности за потребленный газ, является рентабельно работающим предприятием.