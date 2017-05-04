«МегаФон» продлит жизнь смартфона

Оператор внедрил на сетях LTE(4G+) техническое решение, позволяющее существенно сократить расход заряда батареи аппарата.

Примененная технология позволяет экономить ту часть заряда аккумулятора, которую смартфоны и планшеты с поддержкой LTE(4G+) расходуют при работе в сети, в частности на мобильную передачу данных. «МегаФон» настроил сеть четвертого поколения таким образом, чтобы мобильное устройство после окончания передачи информации быстрее переходило в режим ожидания, когда расход батарейки минимален.

«В результате проведённых работ в среднем разряд смартфона в сети 4G+ снижается на 1-2% в час, что позволяет абонентам «МегаФона» экономить до 25% заряда батареи в течении дня. При этом качество передачи данных на сетях четвертого поколения остается на прежнем высоком уровне», — подчеркнул директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов.

Настройки оператора не могут повлиять на объем заряда, расходуемого на автоматическую синхронизацию большого объема данных, а также на поддержание работы платформы, яркость экрана, режим ожидания, передачу данных через Wi-Fi и остальные функции, не касающиеся работы в мобильной сети. В целом, энергосберегающая технология будет полезна тем, кто активно использует свой смартфон не только для звонков, но и для работы в Интернете.

«Мы видим постоянный рост трафика и количества пользователей 4G+, стремимся расширять сеть во Владимирском регионе и предоставить высокие скорости передачи данных», — добавил Андрей Абрамов.

Режим экономии батарейки касается всех устройств с поддержкой 4G+, имеющих аккумуляторы, – смартфонов, планшетов и некоторых моделей роутеров. Решение внедрено на всей сети LTE(4G+) на территории Центрального филиала компании, во Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Тульской областях.