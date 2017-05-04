«Улица Победителей» получила свой гимн

Вот уже девятый год подряд в канун Дня Победы на улице Совхозной областного центра приходит праздник. Не исключением стал и нынешний год.

Право открыть его было предоставлено владимирскому писателю и краеведу, жителю улицы Юрию Алексеевичу Никитину, который подготовил и при поддержке Союза пенсионеров выпустил книгу «Улица Победителей». А накануне Юрий Никитин представил широкой публике песню, посвященную улице. Собравшиеся решили считать ее «гимном улицы Победителей». Было озвучено и еще одно новшество — инициатива подписать соглашения со всеми улицами Совхозными в разных городах России. В городской мэрии уточняют, что соглашение будет посвящено патриотическому воспитанию молодого поколения.

Во Владимире улицу Совхозную, насчитывающую 33 частных жилых дома, уже давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас здесь проживают почти 130 жителей. Ни один из фронтовиков, увы, не дожил до сегодняшнего дня, но память о них жива в сердцах детей, внуков, правнуков и праправнуков.

К 65-летию Победы на улице Совхозной был установлен обелиск в память об участниках самой кровопролитной в истории человечества войны. Теперь к мемориалу школьники и горожане несут цветы.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/943141/