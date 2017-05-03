Владимирцы добились благоустройства парковой зоны

Благоустройство сквера за городским Дворцом культуры включили в перечень объектов капитального строительства, которые будут профинансированы в этом году. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

На сквер потратят 30,8 млн рублей, предусмотренные федеральной программой «Создание комфортной городской среды». А вот реализацию других ранее озвученных объектов, в том числе спортивный сквер на Стрелецкой и сквер на Чайковского перенесут на последующие годы.

Правда, выделенных 30,8 млн рублей хватит только на первый этап благоустройства сквера за ГДК. В комплекс работ войдет асфальтирование 6 тысяч квадратных метров сквера, укладка плитки на 3,4 тысячах квадратных метров.

Ещё обустроят детскую площадку, разобьют клумбы и газоны, а также проведут обрезку старых деревьев и досадят новые на 20 тысячах квадратных метрах территорий. Все это планируют успеть сделать нынешним летом.

Для жителей улиц Горького, Северной, Промышленного проезда, Асаткина, Тракторная сквер за ГДК – единственное место для игр с детьми и семейных прогулок. Так что его благоустройства не один год ждали и добивались.

Фото со страницы ВКонтакте группы Молодежный парк «ПАРК ГОРЬКОГО»