Песни военных лет во Владимире зазвучат «с колёс»

Завтра, 4 мая, в 18.30 в Левитановском сквере областного центра под открытым небом пройдет кинопоказ и программа «Листая страницы истории».

На следующий день фонд Андрея Боголюбского совместно с международным ветеранским движением «Союз России, Украины и Белоруссии» и советом ветеранов г. Владимира проведет праздничное мероприятие в АРТ-дворце. У владимирцев будет уникальная возможность из первых уст узнать, как живут ветераны Великой Отечественной войны в постсоветском пространстве – на Украине и в Беларуси.

В ближайшую субботу горожане смогут поболеть за участников эстафеты, которая состоится на новом участке Лыбедской магистрали. Там будут и соревнования на лыжероллерах, и на велосипедах, и на роллерах, и просто на своих двоих – бегом. Первый старт – в 10 утра от Октябрьского проспекта.

В воскресенье владимирцев ждут городские парки, там будет праздничная программа, а любителям песенного жанра – добро пожаловать на городские площади. Там 8 мая владимирские артисты с импровизированных сцен на бортовых автомобилях представят творческий проект «Песни Великой Победы». Это будет стилизованная программа с песнями и стихами военных лет, с танцами под старенький патефон.

На площади Победы ретро-концерт начнётся в 11 часов, на Театральной – в 12.15, перед Домом культуры молодежи – в 13.45, на площади у «РусьКино» – в 15.15.

Непосредственно 9 мая всех жителей и гостей Владимира приглашают принять участие в праздничном шествии, которое стартует с Садовой площади. Там же с девяти утра собираются участники акции «Бессмертный полк».

Кстати, в полдень 9 мая в районе площади Победы пройдет необычный мастер-класс по изготовлению бумажных голубей мира. В это же время на станции Владимир устроят еще одну интересную акцию – «Гудок памяти»: железнодорожные локомотивы будут подавать сигнал в честь Дня Победы.

Фото: http://zkan.com.ua