Многодетную мать осудили на 8 лет за махинации с квартирами

Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении 37- летней местной жительницы.

Женщину признали виновной сразу по трем статьям: «присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину» (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и «мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч.3 ст.159 УК РФ).

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что в 2013 году ковровчанка опубликовала в СМИ объявления об оказании услуг при совершении сделок с квартирами, владельцы которых имеют большие долги по коммунальным платежам.

На объявление откликнулась женщина, пожелавшая продать квартиру, а на вырученные деньги купить более дешевое жилье и оплатить коммунальные услуги. Продав квартиру, злоумышленница большую часть денег, а это свыше 1,5 млн рублей, присвоила, оставив потерпевшую без жилья.

В 2014 году путем путем обмана мошенница уговорила другую женщину передать ей 250 тысяч рублей в качестве задатка на приобретение квартиры. При этом злоумышленница изначально не намеревалась оказывать услуги по совершению данной сделки, полученные средства истратила на собственные нужды.

Кроме того, в мае 2015 года она, также, не имея намерений возвращать денежные средства, взяла в долг у своей подруги 335 тысяч рублей, также потратив их на личные цели.

За совершенные преступления суд назначил ковровчанке 8 лет лишения свободы. Однако судом учтено, что у женщины на иждивении находятся трое детей. В связи с этим ей предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Фото: http://kp.md/share/i/12/3442767/wr-720.sh-18.jpg