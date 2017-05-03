Административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе

26 апреля 2017г. года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении физического лица по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в размещении физическим лицом в газете «Pro Город Владимир», выпуск № 1 (382) от 05.01.2017г. на стр. 10 рекламного объявления следующего содержания: «Займы! Пенсионерам особые условия, …, ООО «Беломор – Финанс»…», содержащего нарушение ч.1 и п.2 ч.2 ст. 28 Федерального Закона от 13.03.2006 «О рекламе», поскольку реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность, а также реклама финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лицами.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала физическое лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 2 000 рублей.