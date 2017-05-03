Владимирское УФАС сообщает

02 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «БизнесКанц» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку хозяйственных товаров для нужд ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница».

Заявитель в своей жалобе просят признать действия комиссии по отклонению заявки ООО «БизнесКанц» неправомерными.

Комиссия Владимирского УФАС России, изучив заявки участников, установила, что комиссия правомерно приняла решения по отклонению заявки ООО «БизнесКанц» на участие в электронном аукционе, т.к. заявки не соответствовали требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Однако, исходя из пояснений заявителя и заказчика в ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок установила, что заказчиком при формировании документации об электронном аукционе некорректно указаны характеристики товара.

Таким образом, Комиссия признала данную жалобу на действия комиссии по доводам, изложенным в ней, необоснованной, однако заказчику выдано предписание об устранении нарушения действующего законодательства.