Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Респектинвест» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение общестроительных работ по ремонту дорожных покрытий, ремонт асфальтового покрытия по ул. Максимова (от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Шмелева).

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что вторая часть заявки ООО «Респектинвест» содержит декларацию без учета изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, согласно которым установлено требование об отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки» и 291.1 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, в перечень обязательных требований включено требование о непривлечении участника закупки (юридического лица) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации.

Указанное требование заказчиком установлено в документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Респектинвест» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.