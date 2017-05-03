В Кольчугино утонул двухлетний ребенок

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетнего ребенка.

Трагедия произошла в минувшие праздники. 1 мая около семи часов вечера маленький мальчик, оставшийся без присмотра взрослых у дома на улице Совхозная, отправился к речке Беленькая. Она находилась от дома всего в 200 метрах. Утонувшего ребенка обнаружил соседский восьмилетний мальчик. Испугавшись, он позвал на помощь своего отца, мужчина достал тело малыша из воды и сообщил о произошедшем родителям.

«Ширина водоема в месте обнаружения малыша составляет около двух метров, глубина от 0,5 до 0,75 метров, рядом находится самодельный мостик в виде двух сколоченных досок, перила отсутствуют, берег водоема обрывистый, порос кустарником и деревьями», – так описывают следователи место, где произошла трагедия.

По данным следствия, погибший мальчик воспитывался в многодетной семье граждан ближнего зарубежья, легально проживающей на территории России с 2011 года.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. К ситуации привлечено внимание органов системы профилактики.

Фото: http://img-2006-08.photosight.ru/11/1583158.jpg