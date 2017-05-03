Современный 3D-кинотеатр откроется в Муроме в июле

Как сообщает портал «Муром24», работы по возрождению ДК «Вербовский» ведутся с 2012 года.

– Начинали с восстановления отопления, поскольку зимой тут было +2 градуса. Отремонтировали входную группу, подсобные помещения, заменили окна по всему фасаду, полностью обновили зрительный зал — стены, потолки, кресла, главную сцену, – рассказал глава Мурома Евгений Рычков в ходе выездного совещания.

По словам главы, 3D-система, кинопроектор, мощная звуковая аппаратура, экран, оснащение для кинокассы и остальное оборудование поступит в ДК уже к середине июня. Открытие нового кинозала намечено на июль. Сообщается, что жители микрорайона и все жители Мурома смогут посмотреть здесь не только кассовые фильмы, но и советские киноленты.

Параллельно администрация проводит ремонтом помещений. Уже отремонтированы лестничные пролеты, женский туалет. Кроме того запланированы работы и по внешнему благоустройству: оборудование парковки на территории ДК, ремонт подъездных путей, строительство бордюров, монтаж освещения.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa/3713-evgeniy-rychkov-kinoteatr-na-verbovskom-planiruem-otkryt-v-iyule.html