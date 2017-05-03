Детям покажут город, где всё по правилам

Его откроют на базе владимирской юношеской автошколы, которая находится в городском Центральном парке. Специальное оборудование туда поставит Российский союз автостраховщиков (РСА).

Организация, контролирующая страховые компании в части выдачи водителям полисов ОСАГО (и, кстати, рекомендующая Центробанку новые тарифы для полисов), готова добровольно и бесплатно передать сформированный на базе фургона автогородок стоимостью от 4,5 до 5,6 млн рублей.

В его комплектации – учебные фильмы, литература, плакаты, игровой комплекс «Букварь пешехода» и комплекс по правилам дорожного движения, тренажер-манекен, магнитно-маркерный макет, дорожные знаки и т.п. С таким обучающим фургоном можно все школы и детсады объездить и провести массу практических занятий.

Сегодня на территории владимирского региона имеется 20 автогородков, но их комплектация гораздо скромнее. В нынешнем году уже за счет бюджетных средств в города и районы области закупят 21 комплект мобильных автогородков. Они позволят прямо в школах и детских садах научить юных пешеходов правилам безопасного поведения на дороге.

Фото https://myslo.ru/news/tula/2017-03-26-v-tul-skoj-oblasti-detej-obuchat-pdd-s-pomosh-yu-mobil-nogo-avtogorodka