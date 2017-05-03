Мемориальную доску герою вернули на место

Гранитная доска установлена на доме №4 по улице Крайнова, названной в честь героя.

К слову, в советское время памятная доска располагалась на одном из соседних зданий, но при его сносе в конце 80-х годов прошлого века она была утрачена. Но память о герое осталась. Новая мемориальная доска герою появилась благодаря многочисленным просьбам владимирцев.

– Я живу на улице Крайнова уже 50 лет и помню, как открывали первую мемориальную доску, – рассказала на торжественной церемонии жительница микрорайона Александра Золотухина. – Мы и наши дети знали о фронтовых подвигах и послевоенном служении Родине героя-владимирца Крайнова. А сегодня о нем должны знать наши внуки и правнуки.

На церемонию открытия памятной доски собрались жители улицы Крайнова, активисты микрорайона, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и учащиеся школы №11. Среди почетных гостей – правнук героя Олег Ильин, ученик 8-го класса средней образовательной школы №11:

– Я не знал своего прадедушку, но мама и бабушка рассказывали о его жизни. Он был отважным человеком, и я очень хочу быть на него похожим.

Из биографии А.И. Крайнова

Будущий Герой Советского Союза родился во Владимире в 1919 году. Во время войны Александр Крайнов участвовал в боях на Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. В 44-м наш земляк стал командиром стрелкового полка. Крайнов отличился во время Берлинской операции. 16 апреля 1945 года полк Крайнова прорвал немецкую оборону на западном берегу реки Одер, 21 апреля штурмом взял мощный опорный пункт противника, 22 апреля переправился через Шпрее, а 29 апреля захватил узел сопротивления фашистов в г. Хеормсдоф. Звание Героя Советского Союза ему присвоено в мае 1945 года. Спустя 40 лет, в 85-м, его именем во Владимире была названа улица.

Герой Советского Союза Александр Крайнов был награждён также орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями и наградами иностранных государств.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/942890/