Школьники Владимира рискуют провести 8 мая за партой

Управление образования администрации города Владимира направило в общеобразовательные учреждения областного центра, занимающимся в режиме «шестидневок», разъяснительное письмо по работе в праздничные дни.

В письме говорится, что для школ с шестидневной неделей 6 и 8 мая – рабочие. Многие родители, услышав такое от педагогов, возмутились: как быть с поездкой на дачу, в деревню, на семейный отдых? Из-за одного ученика в городе задержится вся семья!

Как сообщили «Призыву» в управлении образования, окончательное решение по учебе в предпраздничные дни остается за администрациями школ. Директора вправе утвердить другой порядок, например, провести День здоровья или День семьи.

Кстати, 6 мая во Владимире пройдет общегородской день здоровья. Школьники могут принять в нём участие, тогда и школу «прогуляют» по вполне объективной причине.

Если всё же школа решит сделать 8 мая рабочим днем, а семейные планы на отдых никак не отменить – можно написать заявление на имя классного руководителя и отпросить ребенка на один учебный день.

Фото: https://family365.ru/upload/000/u4/014/b2886df2.jpg