Жалоба признана необоснованной

Жалоба ПАО СК «Росгосстрах» (г.Владимир) на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

15 0
15 0

28  апреля  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ПАО СК «Росгосстрах» (г.Владимир)  на  действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности  владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ФКУ «ЦХиСО  УМВД России по Владимирской области».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно признала победителем указанного открытого конкурса СПАО «РЕСО-Гарантия» по причине того, что конкурсная заявка СПАО «РЕСО-Гарантия» была подана первой.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ПАО СК «Росгосстрах» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы