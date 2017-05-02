Жалоба признана необоснованной

28 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ПАО СК «Росгосстрах» (г.Владимир) на действия комиссии при проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия необоснованно признала победителем указанного открытого конкурса СПАО «РЕСО-Гарантия» по причине того, что конкурсная заявка СПАО «РЕСО-Гарантия» была подана первой.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ПАО СК «Росгосстрах» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.