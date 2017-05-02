Обращение заказчика о включении сведений об ООО «ВЛАДФУД» не удовлетворено

26 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная больница» о включении информации об ООО «ВЛАДФУД» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на закупку продуктов питания (говядина).

По мнению заказчика, обществом осуществлялись поставки некачественной продукции, что подтверждалось актами о недостатках поставляемого товара, составленными заказчиком.

Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов поставщиком.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила отказать в удовлетворении обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.