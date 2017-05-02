Владимирское УФАС информирует

19.04.2017 г. в адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Здоровое питание» на действия организатора электронного аукциона и аукционной комиссии МАУ ЗОЛ «Березка» при проведении аукциона в электронной форме на оказания услуг по обеспечению горячим питанием в стационарном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей и подростков школьного возраста, сотрудников, извещение №31704916674. 17.04.2016 жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ООО «Здоровое питание» на действия организатора электронного аукциона и аукционной комиссии МАУ ЗОЛ «Березка» при проведении аукциона в электронной форме признана необоснованной.