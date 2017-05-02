Библиотекарям посоветовали держать язык за зубами

Российская библиотечная ассоциация разработала проект «Правил поведения в социальных сетях». Как сообщил «Коммерсант», возможные директивы по части Интернета коснутся сотрудников всех библиотек, включая вузовские и музейные.

В частности, работникам «книжных домов» рекомендуется воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам политики, национальности, сексуальной ориентации, религии.

В правилах говорится, что сотрудник библиотеки имеет полное право обсуждать с друзьями и близкими свою работу, «однако необходимо воздержаться от негативных замечаний в адрес библиотеки или ее читателей в публичном поле».

Документ заканчивается предупреждением: «Руководство библиотеки имеет право контролировать деятельность персонала в социальных сетях. Несоблюдение правил поведения персонала библиотеки является основанием для дисциплинарного взыскания». От наказания не защищены даже те, кто не афиширует в соцсетях место работы, поскольку «найти эту информацию несложно», уверены авторы документа.

Владимирские библиотекари узнали про новые «Правила…» сегодня утром и ещё толком не успели познакомиться с ними.

– Даже не знаю, с чем могут быть связаны подобные запреты, – рассказала «Призыву» Ольга Андон, заведующая боголюбовской поселковой библиотекой. – Возможно, с теми бурными дебатами, которые кипели в Интернете, когда закрывали библиотеки или, например, объединяли российскую государственную и научную библиотеки. Люди высказывали свое мнение, и порой в достаточно жёсткой форме.

По мнению Андон, подобные правила противоречат как Конституции РФ, так и элементарному здравому смыслу. «На своей личной странице, выступая от своего имени, человек имеет право выражать свое личное мнение на любую важную для него тему», – считает она.

О бессмысленности правил говорит и Татьяна Сдобникова, директор владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.

– Нельзя лишать человека возможности высказывать свою точку зрения, тем более – на его странице, – говорит она. – Если речь идет о библиотечной группе в социальных сетях, тут ситуация немного другая: необходимы как минимум грамотная русская речь и уважение к другим участникам дискуссии. Впрочем, на нашей странице «ВКонтакте» и так нет ни политических дебатов, ни дискуссий о религии. Мы публикуем анонсы мероприятий, отчеты с них, представляем новые книги и т.п.

Впрочем, авторы «Правил», кажется, уже поняли, что погорячились: как сообщает тот же «Коммерсант», проект документа был удален с сайта РБА.

– Прежде всего, это нарушение Конституции, которая гарантирует свободу слова и возможность распространять информацию, – сказал в интервью изданию юрисконсульт Конфедерации труда России Дмитрий Якушев. – Ограничить эти права для госслужащих возможно только федеральным законом, а не какими-то ведомственными инструкциями.

Впрочем, ранее законодатели уже попытались проконтролировать использование соцсетей: в прошлом году в Госдуме обязали российских чиновников отчитываться о своих действиях в соцсетях.

Теперь, как сообщает «Газета.ру», госслужащие обязаны предоставлять сведения об интернет-ресурсах, блогах или аккаунтах, где они размещают какую-либо общедоступную информацию. Тем, кто только хочет устроиться на госслужбу, придется составлять предварительный отчет по соцсетям, охватывающий три последних года. Если чиновники откажутся предоставлять эту информацию, им будет грозить увольнение.

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