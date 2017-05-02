Где владимирские подростки смогут подработать летом

В летнем сезоне 2017 года будет сформировано 371 рабочее место для школьников от 14 до 17 лет. Всего на эти цели выделено 1 млн 300 тыс. рублей.

В этом году в программе трудоустройства несовершеннолетних участвуют 8 учреждений и организаций: Детско-юношеский центр «Молодежный», Свято-Георгиевский храм, Дворец детского (юношеского) творчества, средняя общеобразовательная школа № 47 города Владимира, Городской межшкольный учебный комбинат № 2, общественная организация «Клуб болельщиков «Торпедо Владимир», Владимирская городская станция юных натуралистов «Патриарший сад», «Детско-юношеский центр «Клуб».

Основные виды работ – озеленение, уборка мусора, ремонт дворовых и хоккейных площадок, благоустройство воинских захоронений, памятников, обелисков, мемориалов.

Заявки на трудоустройство необходимо подавать непосредственно работодателю по адресам и телефонам, указанным здесь.

Фото: http://orenburg.bezformata.ru/content/image60613614.jpg