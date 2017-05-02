ВТБ Страхование предоставляет специальный тариф на страхование для акционеров банка ВТБ

Специальный тариф распространяется на такие программы, как «Отличная защита», «Отличная защита Джуниор», «Отличная защита семейная», «Преимущество для дома», «Преимущество для квартиры», «Страхование от НСиБ», «Управляй здоровьем», а также страховые программы для путешественников.

Страховые программы по специальным тарифам доступны для акционеров, обладающих пакетом обыкновенных акций свыше или равным 1,5 миллионам обыкновенных акций, – это более 12 тысяч человек. Размер специального тарифа зависит от пакета акций.

Для того чтобы воспользоваться специальным тарифом акционеру банка необходимо обратиться за кодом, соответствующему размеру их пакета акций, в службу по работе с акционерами ВТБ или в отдел персонального обслуживания компании ВТБ Страхование. Оформить страховой продукт можно круглосуточно на сайте страховой компании, а также в любом офисе на территории РФ.

Фото: http://knia.ru/news/20986