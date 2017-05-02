Банк ВТБ развивает сотрудничество со строительной компанией STEP

В рамках лимита до марта 2018 года компании будут предоставляться банковские гарантии обеспечения заявок на участие в конкурсах, тендерах, аукционах и обеспечения гарантийного периода. Кроме того, гарантии позволят обеспечить исполнение обязательств компании по контрактам и возвратам авансовых платежей по договору на выполнение общестроительных работ на объекте «Завод по производству автомобилей марки Haval» для компании Great Wall Motors на территории технопарка «Узловая» в Тульской области, заключенному с «СиБиЭмАй Констракшн Ко. Лтд.».

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Мы позитивно оцениваем ситуацию на строительном рынке Санкт-Петербурга, и представители этой отрасли занимают значительную долю в нашем кредитном портфеле. STEP за годы нашего сотрудничества зарекомендовал себя надежным финансово устойчивым партнером, и мы надеемся, что новые банковские гарантии послужат дальнейшему развитию компании и успешной реализации ее новых проектов».

Ранее за время сотрудничества банк ВТБ предоставлял компании STEP гарантии исполнения контрактов и возврата авансовых платежей на общую сумму 466 млн рублей.

«Новый установленный лимит на выдачу банковских гарантий означает, что крупные финансовые организации готовы рассматривать STEP как надежного клиента и предоставлять финансовые инструменты для успешного ведения и развития нашего бизнеса», – говорит финансовый директор STEP Константин Гранкин.