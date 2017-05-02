ВТБ запустил комплексную программу для акционеров

Банк ВТБ разработал специальную программу для акционеров, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях.

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В рамках программы, при условии соответствия требованиям по размеру пакета акций, акционерам банка ВТБ предоставляются следующие привилегии: по вкладам установлена максимальная доходность независимо от суммы внесенных средств. При оформлении вкладов в дистанционных каналах действуют повышенные ставки;

  • по кредитным картам «Низкий процент» и «Карта +» скидка 3% в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;
  • скидки до 6% по ставкам на кредит наличными в сравнении с базовыми ставками для сторонних клиентов;
  • ставка по рефинансированию кредитов 14,9%;
  • скидка 70% от действующих тарифов на пользование сейфовыми ячейками;
  • бесплатное обслуживание первого года в рамках пакета «Высота» и прочие привилегии.

Кроме того, акционерам банка ВТБ доступны страховые продукты компании ВТБ Страхование на специальных условиях. Скидка распространяется на ряд программ, а также на страховые полисы для выезжающих за рубеж.

Василий Титов, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, отметил: «Мы подготовили для акционеров ВТБ комплексную программу, в рамках которой постарались предложить максимально выгодные условия и привилегии. Надеюсь, что наше предложение будет по достоинству оценено акционерами».

Программа рассчитана для акционеров ВТБ, обладающих пакетом обыкновенных акций свыше или равным 1,5 миллионам обыкновенных акций.

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