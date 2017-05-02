Периферийные байкеры в праздники падали посреди дороги

За три выходных на дорогах Владимирской области произошло 7 аварий с участием «двухколёсных». Из них трагических происшествий, повлёкших гибель человека – одно: зафиксировано в субботу, 29 апреля, в Кольчугинском районе. На проселочной дороге автомобиль «Киа-Соренто» врезался в мотоцикл, в результате чего 39-летний водитель мотоцикла погиб на месте, а женщина, ехавшая с ним в качестве пассажира, госпитализирована с переломами и ушибами.

К счастью, остальные ДТП были не столь серьёзны по последствиям, хотя, наверное, здесь помог случай. Так, к примеру, в первомай, уже ближе к полуночи, в Муроме 33-летний водитель автомобиля «Мазда-3» при повороте налево не заметил мотоцикл «Сузуки», мчавшийся по встречной полосе. Чудом 21-летний мотоциклист не получил серьёзных травм, медпомощь оказана на месте ДТП.

Два раза мотоциклисты просто падали на ровном месте. В Покрове 1-го мая 27-летний парень, управляя скутером «Ямаха», сверзься со своего «железного коня» посереди проезжей части. И хорошо, что не угодил под колёса машин. Тем не менее, с открытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. А днём ранее в посёлке имени Максима Горького Камешковского района водитель, находясь за рулём подшофе, ехал-ехал и упал. Его тоже увезли лечиться – с рваной раной головы и множественными ушибами и ссадинами.

В тот же день крепко не повезло 69-летнему водителю скутера «Орион» в городе на Оке не повезло. Мужчина на скутере умудрился врезаться в стоящий на краю проезжей части автомобиль «Фиат-Палио». Видимо, отсутствие водительских прав сыграло свою роль. В результате ДТП пожилой скутерист с переломами бедра и голени, а также с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Кроме мотоциклистов, понятное дело, сводки «дорожных войн» пополнялись и сообщениями, где фигурировали обычные авто. В выходные были две аварии, причина которых – неосторожное выполнение разворота. Так, 29 апреля в Киржачском районе 49-летняя водитель «Рено-Логан» при развороте врезалась в «КамАЗ». Женщина, бывшая за рулем легковушки, погибла до приезда скорой помощи.

Так же 29 апреля на федеральной трассе в Собинском районе 40-летняя дама за рулем «Ниссан-Тиида» при развороте врезалась в «Фиат-Дукато». Она же и пострадала в ДТП. Но травмы были несерьезные, медпомощь оказали на месте.

В ту же субботу в Муроме 36-летний водитель «Форд-Фокус» при движении задним ходом совершил наезд на молодую мамочку с коляской. В результате ДТП пострадали двое: у мамы ушибы и ссадины, у годовалого малыша – ушиб лобной области головы. Врачи «скорой» осмотрели их на месте происшествия и отпустили домой.