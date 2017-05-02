Во Владимире сгорел собинский автобус

Сегодня на улице Московское шоссе вспыхнул «ЛиАЗ»

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По предварительной информации Главного управления МЧС России по Владимирской области, пожар случился в 8.49 утра. Автобус загорелся на улице Московское шоссе, прямо на остановке.

Первые подразделения пожарных  прибыли в 8.53 утра. Уже через 17 минут возгорание ликвидировали. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 10 человек. Пострадавших нет.

По информации от очевидцев, горел старенький автобус марки «ЛиАЗ». Он следовал по маршруту Собинка-Владимир. Опытные водители считают, что такое мгновенное возгорание (предположительно, в моторном отсеке) может произойти из-за замыкания в проводке.

Фото из социальных сетей и пресс-службы МЧС

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Комментарии:

  1. Александр Gaspit

    Старенький автобус?!
    Да они считаются новыми)))

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