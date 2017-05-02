Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Перспектива» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству административно здания в районе футбольного поля с искусственным покрытием по адресу: Парк 50-летия Советской власти в г.Муроме для нужд МБУ СШ «Ока».

По мнению заявителя, документация электронного аукциона составлена с нарушением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок (нарушение сроков разъяснений положений документации, в проекте контракта не установлен срок окончания действия контракта и условие о поэтапной оплате выполненных работ)

Заказчик пояснил, что документация электронного аукциона полностью соответствует требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского решила, признать жалобу ООО «Перспектива» необоснованной.