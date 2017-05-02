Владимирцев приглашают на велогонку и забег на лыжероллерах

Он обещает быть самым массовым в году. Кроме традиционной легкоатлетической эстафеты в спортивном празднике пройдет велогонка, забег на роликовых коньках и лыжероллерах. Также новым в этом году будет и место проведения спортивного праздника. Маршрут легкоатлетической эстафеты которого проложен по Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

Как сообщается на сайте владимирской мэрии, легкоатлетическая эстафета будет состоять из 14 этапов, общей протяженностью – 3585 м. В легкоатлетической эстафете примут участие команды учебных заведений высшего, среднего, начального профессионального образования, коллективов физической культуры предприятий города и конечно же самыми массовыми участниками эстафеты станут команды общеобразовательных учреждений. Соревнования по велоспорту пройдут в виде групповой гонки (тип велосипеда — произвольный). Забег на лыжероллерах будет в виде смешанной эстафеты в 3 этапа (1 этап – лыжероллеры, 2 этап – лыжероллеры, 3 этап — биатлон).

Первый старт намечен на 10.00 — велогонка, в 11.30 — легкоатлетическая эстафета, в 13.00 — забег на роликовых коньках и в 13.30 — забег на лыжероллерах.

Для удобства участников в районе проведения спортивного праздника организуют автомобильные парковки: у магазина «Гранд», у здания областной администрации, у кафе «Бюргер», у Выставочного центра на ул. Луначарского, у сквера Гоголя.

Движение на время проведения соревнований в районе Октябрьского проспекта и Лыбедской магистрали будет ограничено, информация о схеме движения будет сообщена дополнительно.

Фото: http://finans.vladimir-city.ru/news/main/885939/?light=Y