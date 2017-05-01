Во Владимире похолодает, вернутся заморозки

Начало рабочей недели во Владимире и области ознаменуется дождями и вернувшейся прохладой. До конца этой недели температура воздуха будет снижаться, а к началу следующей столбик термометра ночью и вовсе может опуститься ниже нуля.

Такой неутешительный прогноз дает портал GisMeteo. Похолодание связано с приходом холодного атмосферного фронта, в результате чего на место теплых воздушных масс придут прохладные воздушные массы с северо-запада.

Согласно прогнозам, дожди вероятны в предстоящие вторник и среду. В четверг, 4 мая, будет переменная облачность, но днем воздух вряд ли прогреется больше, чем на 10 градусов. В пятницу и субботу будет чуть теплее – до 11-12 градусов днем и 4 градусов ночью, а с воскресенья температура вновь поползет вниз. В понедельник, 8 мая, по прогнозам синоптиков, во Владимирской области ожидаются заморозки – до минус одного градуса. Затем немного потеплеет, но дожди, с высокой долей вероятности, сохранятся.

Фото: http://images.aif.ru/003/418/ ae21a94da70e5c62314037a 0051b9725.jpg