Водителей в праздники будут проверять “сплошняком”

Майские праздники традиционно связаны с поездками на природу или в гости на шашлыки. Застолье, как правило, не обходится без спиртного, а некоторые смельчаки после принятого на грудь решаются еще и сесть за руль.

Именно для таких безответственных водителей еще накануне праздников владимирская Госавтоинспекция выпустила сообщение о том, что с 1 по 10 мая на дорогах региона-33 проводится профилактическая операция “Бахус”.

В период операции во всех районах области состоятся рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей на состояние опьянения. Также будет организован ежедневный контроль в организациях и предприятиях за состоянием водителей при выезде и возвращении в автохозяйства, а также на линии.

Сотрудники ГИБДД напоминают, автомобиль – это не только средство передвижения, а источник повышенной опасности. При всей тривиальности этого утверждения статистика неумолима. По итогам 3-х месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, увеличилось с 38 до 41. В данных происшествиях погибли 5 человек. Больше всего прокатиться в нетрезвом виде любят в Ковровском, Судогодском, Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском районах и в г.Владимире.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме этого, Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о фактах управления водителями транспортных средств с признаками опьянения в дежурную часть ГИБДД по телефону 54-16-65.

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