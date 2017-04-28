Под Смоленском найдены останки владимирца, погибшего в 1941 году

Имя красноармейца – Карцев Семен Петрович. Год рождения – 1904. Жена – Таисия Артемьевна. Известный адрес – «Ивановская область, г. Юрьев, Кузмановский сельский совет, с. Даниловское». Согласно данным базы «Мемориал», он был призван на фронт 7 октября 1941 года, и с января 1944 числится пропавшим без вести.

Останки бойца были найдены в Вяземском районе Смоленской области, где сейчас проходит Вахта памяти – операция по поиску солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. Вместе с ним поисковики подняли останки 82 красноармейцев, погибших в тех страшных событиях, которые получили название «Вяземский котел».

– Это все санитарные захоронения по три, четыре, девять, двадцать пять человек, – сообщили в поисковом отряде «Долг». – Также были найдены 17 солдатских медальонов, которые позволяют установить личность погибшего. В одном из них и удалось прочесть данные владимирского солдата.

Смоленские поисковики сообщают: «Все найденные бойцы будут похоронены в октябре 2017 года на федеральном мемориале памяти погибших воинов Западного и Резервного фронтов 1941 года «Богородицкое поле» в Вяземском районе. Верим, что перед погребением состоится большой Вечер Памяти с участием родных погибших солдат»

Просим помочь в поиске родных Семена Карцева. Телефон для связи – 89307489379, Олег Николаевич Гуреев, г.Владимир.

Напоминаем, что в понедельник 66 владимирских поисковиков оправились в экспедиции в Смоленскую, Тверскую и Воронежскую области. Они сообщают, что несмотря на плохую погоду и дожди, поисковые работы не прекращаются ни на день.