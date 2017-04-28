Двое погибли в лобовом столкновении у Пекши

По информации региональной госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня в 11 утра на 136-ом километре федеральной трассы. 29-летний молодой человек, проживающий в республике Северная Осетия, не справился с управлением автомобиля «Хёндай Солярис» и выехал на встречную полосу.

На скорости легковая машина врезалась в грузовик марки «Даф» с полуприцепом. Пассажир «Хёндая», 46-летняя женщина, проживающая в Иваново, погибла на месте аварии. Водитель легковушки скончался в машине «скорой помощи», когда та везла его в Петушинскую ЦРБ.

В социальных сетях выложено множество фотографий ДТП, идёт обсуждение обстоятельств. Очевидцы говорят, что на этом отрезке когда-то был пешеходный переход. Жители Пекши частенько перебегают в этом месте федеральную трассу. Не исключено, что легковушка пыталась избежать наезда на пешехода и выскочила на встречную полосу.

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов Владимир» сети «В Контакте» и ГУ МЧС по Владимирской области