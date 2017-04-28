В СИЗО Владимирской области учатся и женятся

Ожидание допроса, чтение книг и обдумывание поведения на суде – не единственные занятия пребывающих в следственных изоляторах. На днях в кольчугинском СИЗО-3, например, была сыграна свадьба.

Подследственный – Иван Г. познакомился со своей избранницей несколько лет назад, однако только сейчас – в экстремальных условиях, когда жениха ожидает «дорога дальняя, казённый дом», молодые решили узаконить свои отношения.

Для проведения торжественной церемонии была приглашена зав. отделом ЗАГС администрации Кольчугинского района Светлана Макарова. Невеста была в белом платье, жених – в элегантном костюме (на время процедуры). Новобрачные обменялись кольцами и получили свидетельство о заключении брака.

Другое событие – практически день знаний – отметили во владимирском СИЗО-1. Дело в том, что по закону осужденные в возрасте до 30 лет, оказавшиеся за решеткой, обязаны получить основное общее образование. Для этого в изоляторе работает учебно-консультативный пункт, где сейчас занимается 5 человек. Один из них, осужденный Владимир Д., успешно сдал государственный выпускной экзамен и получил аттестат, – сообщили в пресс-службе областного управления исполнения наказаний.

Теперь Владимир может поступить в университет, однако сначала ему придётся выслушать приговор суда и, в случае получения реального срока, отбыть наказание за решёткой.

В плане интересного досуга следственные изоляторы сильно уступают тем же колониям, где у сидельцев есть возможность заниматься спортом, рукодельничать и даже играть в КВН. Но и здесь, как можно понять, жизнь вносит разнообразие. Хотя, возможно, обычным людям, в своё время пострадавшим от преступных посягательств, такие «вольности» подследственных покажутся излишеством.