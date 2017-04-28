Православные рокерши проедут через Муром и Суздаль

Участницы стартуют от храма Жен-Мироносиц в подмосковном Марьино в воскресенье. Там в их честь обещают праздник “Православный женский день” с освящением икон и проводами женского мотопаломничества в дорогу.

Далее мотоциклисток ждут семь дней путешествия, лишённого привычного комфорта и уюта, в лучших традициях паломничеств прошлых веков. Как сообщает сайт Союза православных женщин, участницы пробега «проедут по монастырям России с дарами в виде икон, будут символично нести всем благую весть, приветствуя людей словами «Христос воскрес!», рассказывать о женах-мироносицах и православном женском дне».

Пробег пройдет через Владимирскую, Московскую и Нижегородскую области, святые места Арзамаса, Боголюбово, Городца, Дивеево, Макарьево, Мурома, Сарова и Суздаля. В каждом монастыре мотоциклистки закажут поминальную службу о женщинах-космонавтах и лётчицах, в том числе и героях Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни обеспечивали мирное существование будущих поколений.

Уже 30 апреля вечером участницы доедут до Мурома. 5 апреля они планируют посетить Суздаль, также мото-леди хотели бы побывать в храме Покрова на Нерли.

– Перед поездкой мы договариваемся с церквями и монастырями о том, чтобы нас ждали – и не удивлялись, – рассказала участница пробега Марина Миндолина. – В монастырях вообще не любят лишнего шума – но и мы стараемся не шуметь. Еще нас часто спрашивают, зачем мы все это затеяли. Мы отвечаем, что развиваем мототуризм в России, в том числе такое его направление, как паломничество. Но раньше паломники путешествовали на обычных конях, а мы – на железных. Хотя общая идея та же: ехать, подставив себя всем невзгодам, чтобы исполниться святого духа и приблизиться к нашим святыням.