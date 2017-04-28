Жители области стали пристальнее смотреть под ноги

После гибели в Муромском районе женщины, упавшей в технологический колодец, жители области стали активно информировать диспетчерские коммунальные службы о неполадках на теплосетях. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области, проводившее проверку по муромскому инциденту. Сейчас по результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По мнению следствия, опасный объект теплотрассы у дома № 27 поселка «Фабрика им. Войкова», состоящий на балансе ООО «Владимиртеплогаз», содержался в ненадлежащем состоянии.

В нарушение правил техники безопасности сотрудники предприятия не обеспечили исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей котельной жилого комплекса, что привело к трагической гибели человека.

Как уже сообщал «Призыв», днём 21 апреля 2017 года жительница поселка «Фабрика имени Войкова» возвращалась из магазина домой. Проходя по пешеходной дорожке мимо незакрытого приямка теплотрассы, женщина оступилась и упала в технологический колодец. В результате падения женщина получила перелом шейных позвонков, от травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщают органы следствия, они намерены установить конкретных должностных лиц, причастных к гибели женщины. При этом отмечают, что руководство предприятия ООО «Владимиртеплогаз» адекватно отреагировало на случившееся, незамедлительно организовав мониторинг территорий и объектов ответственности и приняв меры к устранению имеющихся нарушений.

Трагедия в Муромском районе – не первая в регионе-33, что связана с колодцами. В августе позапрошлого года, упав в колодец, погибла 6-летняя девочка в Камешковском районе. А в 2009 году похожий случай унёс жизнь 3-летнего мальчика в городе Александрове. Малыш съезжал вниз с оврага на санках и упал в водопроводный колодец, который не был закрыт люком и не имел ограждений.

Фото: https://vgae.ru/uploads/posts/2013-05/1369981767_img_8971.jpg.jpg