Девическую разгрузят от транспорта в 2018 году

На сайте мэрии за первый из трёх представленных эскизов проголосовали почти 1900 человек. То, что это наиболее удачная версия пешеходной зоны для улицы Девической, считают и горожане, и местные власти.

Проектом сохранён проезд транспорта по улице Княгининской и обязательно останутся заезды с 1-ой и 2-ой Никольской на три платных парковки на Северные торговые ряды.

Все конструкции, которые планируют разместить на пешеходной зоне, будут переносными и сборно-разборными. Это детские площадки, лавочки, сцены, уголки для настольных игр, скульптуры.

В зависимости от праздника, дня недели и времени суток элементы будут перемещать по Девической. Исключение составляет только фонтан, но и тот будет «умным»: струи воды можно по требованию выключать, а также по необходимости регулировать их высоту и мощность.

После подведения итогов мэрия планирует изыскать дополнительные средства в городском бюджете на более детальный проект благоустройства пешеходной зоны на улице Девической. Непосредственно к работам приступят следующим летом.

К дню города 2018 года новую пешеходную улицу откроют в торжественной обстановке. К тому времени владимирцы уже «обкатают» Лыбедскую магистраль и, возможно, не заметят неудобств, связанных с сокращением дорог в центральной части города.

Останется одна проблема – нехватка парковок. Недавно на парковках Северных торговых рядов повысили тарифы. Льготный бесплатный период совсем небольшой – полчаса. А далее – по возрастающей: за каждые десять минут, полный час и сутки.

И всё же это лучше, чем приткнуть автомобиль, где попало, с риском, что его увезет эвакуатор. Запрещенных для парковки мест в центре города становится все больше.