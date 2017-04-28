Ренессанс закрытой свалки

Рядом с автодорогой Сенинские Дворики – Красный Октябрь – Павловское – Тюрмеровка, соединяющей федеральную трассу М7 и шоссе Владимир-Муром-Арзамас, неподалеку от поселка Андреево еще с 1990-х гг. образовалась огромная свалка.

Прямо на лесную опушку при дороге годами вывозили всевозможный мусор, по большей части – отходы многочисленных в том краю лесоперерабатывающих предприятий: опилки, стружку, обрезки горбыля и так далее.

Сваливать ТБО там было очень удобно: приехал по асфальтированной дороге, в уединенном месте развернулся, разгрузился и обратно. В итоге слой мусора поднялся рядом с дорогой и лесом на несколько метров, причем периодически весь этот бедлам поджигали, и дым закрывал всю округу так, как если бы началась война.

После протестов общественности и публикаций в СМИ, в ситуацию вмешалась прокуратура. Так как охранника приставить к «проклятому» месту невозможно, придумали устроить металлический отбойник, перекрывающий въезд на стихийную свалку.

Эта конструкция была смонтирована с десяток лет назад. В определенной мере она сработала: вывозить в массовом порядке производственные отходы стало неудобно, пожары там прекратились, а ломать ограждение на оживленном шоссе злоумышленники не решались. Но и убирать мусорный Монблан тоже не стали. Вроде как, в основном, древесина там лежит, сама собой сгниет…

Однако со временем постоянные клиенты несанкционированной свалки, похоже, проторили обходные пути на ту же свалку через лес в обход металлического барьера (сегодня там явственно видны свежие опилки), который и уже изрядно проржавел.

Кроме того, местные жители, а, скорее всего, местные дачники, облюбовали полузакрытую свалку для выброса своих бытовых отходов. Самосвал или грузовик через отбойник проблематично разгружать, а пакет с мусором из машины перебросить – легче легкого.

Вот и происходит в наши дни ренессанс закрытой, было, свалки, а проезжающие по шоссе областного значения могут любоваться сомнительными красотами огромной помойки рядом с обочиной.

Находится это безобразие в Андреевском муниципальном образовании Судогодского района и начисто уродует красивейшие места по соседству с уникальными лесопосадками выдающегося лесовода Карла Тюрмера. Местные, может, к этому привыкли, но на проезжих и туристов подобная «достопримечательность» производит сильное впечатление.