Банк России отозвал лицензию у «Владпромбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Владимирского промышленного банка» (Владпромбанк, город Владимир). Сообщение об этом сегодня утром появилось на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением владимирской кредитной организацией требований законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем.

Центробанк сообщает, что «Владпромбанк» на протяжении длительного периода находился в поле зрения Банка России вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами. В банк назначена временная администрация.

«Высокая вовлеченность ООО «Владпромбанк» в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО «Владпромбанк» с рынка банковских услуг», – говорится в документе.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг. Это значит, как поясняет ресурс saminvestor.ru, что его вкладчики получат от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) компенсации в размере 100% от вклада, но не более 1,4 млн рублей.

К 1 апреля 2017 года банк занимал 287 место в банковской системе страны по размеру активов. Объем вкладов к этой же дате превышал 4,4 млрд рублей. Это 19-я кредитная организация, оставшаяся без лицензии в текущем году, и 325-я – с момента вступления Эльвиры Набиуллиной в должность председателя ЦБ в июне 2013 года (301 банк и 24 небанковских кредитных организаций).

Фото: http://www.alternative-climate.ru/docs/ru/objects/big/vpb1.jpg