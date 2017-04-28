Зоозащитники в Вязниках выиграли конкурс на отлов бродячих собак

В Вязниковском районе муниципальный конкурс на отлов бродячих животных (по большей части имеются в виду собаки) выиграла фирма, которую создали местные зоозащитники.

И хотя некоторые воспринимают это как курьез, такой исход конкурса на определение подрядной организации оказался отнюдь не случайным. Обычно отловленные бродячие дворняги усыпляются, реже – передаются в приюты. В Вязниках группа волонтеров уже несколько лет пыталась как-то решить проблему бездомных собак, которых они за свой счет лечили и стерилизовали (стерилизованный пёс теряет свою агрессивность).

А теперь активисты решили, что и выполнение технического задания на отлов жучек и барбосов им пора взять в свои руки, так как их усыпление они называют не иначе, как варварство.

В течение года в Вязниках и районе необходимо отловить 120 бродячих собак, на что выделяется почти полмиллиона рублей из областного бюджета. Отлов будет вестись с учетом заявок жителей, так как порой соседство с агрессивными бездомными псами небезопасно не только для детей, но и для взрослых.

И, тем не менее, представители компании «Вира», выигравшей соответствующий конкурс, намерены опробовать практику, при которой ни одна отловленная собака не будет убита. Поэтому после положенных по закону 12 дней содержания отловленной бродячей псины на пункте передержки зоозащитники должны будут как-то устроить ее судьбу.

Договор с ветеринаром, который будет лечить и стерилизовать отловленных животных, уже заключен. А вот без организации приюта для пойманных собак-беспризорников всё-таки не обойтись.

Глава райадминистрации Игорь Зинин уже предложил волонтёрам создать некоммерческий фонд помощи животным. А пока местные власти пообещали зоозащитникам помощь в виде выделения места для содержания собак и стройматериалов для устройства вольеров. Чиновники также помогут с оформлением всех необходимых документов, в том числе и для организации некоммерческого фонда.

Однако помимо того, что собак надо где-то держать, их ещё требуется ежедневно кормить. А для этого немалые средства понадобятся до начала работы фонда. Пока волонтёры намерены собирать пожертвования, распространяя информацию через социальные сети (например, ВКонтакте» имеется страница с проникновенным названием «Открой сердце – защита животных г. Вязники»), но долго ли они смогут так протянуть – неизвестно.

В общем, идея благая, но как она будет реализована, вопрос Так или иначе, местные друзья человека получили реальный шанс выжить, несмотря на плановую кампанию отлова бродячих животных.

Фото: https://ok-inform.ru/images/joomgallery/details