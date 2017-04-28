Общественный транспорт Владимира меняет маршруты

В соответствии со схемой, разработанной городским отделом транспорта и связи, движение общественного транспорта в майские праздники будет организовано следующим образом:

1 мая с 9-30 до 12-00 часов

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – Ул.Фатьянова – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – театр «Разгуляй».

№ 2 – работать не будет.

№ 5 – Ул.Фатьянова – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ул.Усти на Лабе – Вокзал.

№ 7 – Пр-кт Ленина – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Мира – ВЭМЗ.

№ 8 – Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ВХЗ.

Автобусные маршруты:

Автобусы маршрутов №№ 1С, 2, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль, Луначарского.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

5 мая с 20-00 до 22-00 часов

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – театр «Разгуляй» – Золотые ворота.

№ 2 – на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 – Вокзал – Золотые ворота.

№ 7 – ВЭМЗ – Золотые ворота.

№ 8 – т/к Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – Золотые ворота.

Автобусные маршруты, следующие через пл.Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Д.Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.

6 мая с 9-00 до 15-00 часов

Автобусные маршруты:

№ 5 (внутреннее кольцо) – Ново-Ямской пер. – ул. 9 Января – ул.Красноармейская – пр-кт Строителей – ул.Горького – Октябрьский пр-кт – ул.Мира – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – пр-кт Ленина – Ново-Ямской пер.

№ 9С – Веризино – 2 – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – пр-кт Ленина – ул.В.Дуброва – Юго-Западная.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

9 мая с 9-30 до 13-00 часов

Троллейбусные маршруты:

№ 1 – театр «Разгуляй» – Золотые ворота.

№ 2 – на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 – Вокзал – Золотые ворота.

№ 7 – ВЭМЗ – Золотые ворота.

№ 8 – т/к Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – Золотые ворота.

Автобусные маршруты:

№ 1С – Золотые ворота – ул.Гагарина – ул.Горького – Сельцо.

№ 5 – Ново-Ямской пер. – ул. 9 Января – ул.Красноармейская – пр-кт Строителей – ул.Горького – Октябрьский пр-кт – ул.Дзержинского – ул.Дворянская – ул.Б.Московская – ул.Гагарина – Центральный рынок – ул.Горького – пр-кт Строителей – ул.Красноармейская – ул. 9 Января – Ново-Ямской пер.

№ 9С Веризино – 2 – ул.Горького – ул.Мира – Октябрьский пр-кт – ул.Дзержинского – ул.Б.Московская – ул.Гагарина – ул.Горького – Веризино – 2.

№ 11С – Разрывной:

т/ц «СПАР» – ул.Чапаева;

т/ц «Глобус» – т/к Рябинка.

№ 12С – мкр.Мостострой – ул.В.Дуброва – пр-кт Ленина – ул.Чапаева.

№ 14 – т/ц «Глобус» – т/к Рябинка.

№ 15 – мкр.Энергетик – ул.Лакина – ул.Белякова – ул.Мира – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – ул.Добросельская – ул.Егорова – ул.Комиссарова – ул.Безыменского – т/ц «Глобус».

№ 17 – завод «Точмаш» – ул.Мира – Золотые ворота.

№ 18С – мкр.Лесной – т/к Рябинка.

№ 20 – Пиганово – ул.Лакина – ул.Белякова – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ул.Куйбышева.

№ 21С – мкр.Энергетик – ул.Лакина – ул.Белякова – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ул.Куйбышева.

№ 22 – с.Спасское – ул.Лакина – ул.Белякова – ул.Мира – ул.Горького – ул.Гагарина – ул.Б.Московская – ул.Добросельская – Суздальский пр-кт – ул.Комиссарова – ул.Безыменского – т/ц «Глобус».

№ 22С – с.Спасское – ул.Чапаева.

№ 23 – ул.Куйбышева – т/к Рябинка.

№ 24С – Разрывной:

т/ц «Глобус» – т/к Рябинка;

Юго-Западная – ул.Чапаева.

№№ 25, 26 – Разрывные:

Юго-Западная – ул.Чапаева;

ул.Куйбышева – Золотые ворота.

№ 27 – Разрывной:

ул.Мостостроевская – ул.Чапаева;

ул.Растопчина – Золотые ворота.

№ 28 – т/к Рябинка – пр-кт Строителей – ул.Горького – ул.Мира – ул.Усти на Лабе – Б.Московская – Золотые ворота.

№ 32 – Т/к «Тандем» – т/к Рябинка.

№№ 6С и 36 – на время проведения праздничных мероприятий работать не будут. Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

9 мая с 11-15 до 12-45 часов

Автобусные маршруты, следующие через ул.Мира в направление ул.Добросельской, проследуют в объезд через улицу Усти-на-Лабе.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/942351/